النائب جنبلاط بحث والسفير المصري في آخر المستجدات

استقبل رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه في كليمنصو، السفير المصري في لبنان ياسر علوي، بحضور النائب وائل أبو فاعور ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.وقد جرى البحث في آخر المستجدات والتطورات السياسية.