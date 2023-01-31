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لحود عرض مع عميدة ورؤساء الاقسام في كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة

لحود عرض مع عميدة ورؤساء الاقسام في كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة



استقبل مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود في مكتبه في وزارة الزراعة عميدة كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية نادين ناصيف ورؤساء الاقسام في الكلية.



وجرى خلال اللقاء الاتفاق على تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة وكلية الزراعة في الجامعة اللبنانية على مختلف الاصعدة في القطاعات الزراعية وسلاسل الانتاج الزراعي النباتي والحيواني والارشاد الزراعي وتسويق الانتاج الزراعي في الاسواق المحلية والخارجية.