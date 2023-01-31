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موضوع الترسيم كان حاضراً في السفارة اللبنانية في واشنطن..

موضوع الترسيم كان حضراً في السفارة اللبنانية في واشنطن..فمن حضر؟



حضر موضوع الترسيم في السفارة اللبنانية في واشنطن.. فماذا في التفاصيل؟