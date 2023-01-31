صادق: حق باسيل‬ أن يترشح لرئاسة الجمهورية فهذه ديموقراطية يجب أن نرتقي إليها في لبنان

صادق: حق باسيل‬ أن يترشح لرئاسة الجمهورية فهذه ديموقراطية



غرد النائب وضاح صادق على حسابه عبر "تويتر": "من حق الوزير ‫جبران باسيل‬ أن يترشح لرئاسة الجمهورية، فهذه ديموقراطية يجب أن نرتقي إليها في لبنان"‬.



أضاف: "يمكن انتقاد هذا الترشيح، لكن حقه أن يطرح ترشيحه داخل مجلس النواب، ثم فليقيم حجمه الانتخابي لجهة الاستمرار به أو الانسحاب، ونسيان الأمر نهائيا".