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كم بلغ حجم التداول على منصة صيرفة؟

أخبار لبنان
2023-01-31 | 12:12
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كم بلغ حجم التداول على منصة صيرفة؟
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كم بلغ حجم التداول على منصة صيرفة؟

كم بلغ حجم التداول على منصة صيرفة؟

اعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 47 مليون دولار أميركي بمعدل 38000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".

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