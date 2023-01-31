انهيار سقف داخل منزل في حارة صور..

نجاة عائلة في حارة صور بعد انهيار سقف داخل المنزل بفعل غزارة الامطار



نجت عائلة حسين نزال من الموت بعد انهيار سقف غرفة النوم في منزلهم الكائن في حارة صور القديمة، في حين كانت العائلة في صالة الجلوس، واقتصرت الاضرار على الماديات. وحضرت شرطة بلدية صور لمعاينة المنزل.



يشار الى ان المبنى قديم وقد ادى تساقط الامطار الغزيرة الى انهيار السقف.