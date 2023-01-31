نقابة عمال النقل المشترك: للالتزام بالاضراب التحذيري غدا

نقابة عمال النقل المشترك دعت الى الالتزام بالاضراب التحذيري غدا

دعا المجلس التنفيذي لنقابة عمال ومستخدمي النقل المشترك في بيان، جميع العاملين في المصلحة، الى الإلتزام بالإضراب التحذيري غدا الأربعاء، والذي دعا اليه اتحاد النقابات للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، وعدم الحضور إلى العمل. على أن يستثنى من هذا القرار، العاملون في وحدة الحرس والتنسيق مع رئيس وحدتهم لتأمين حماية وسلامة أملاك المصلحة.



وأشار البيان الى تفاقم الأوضاع السياسية والمعيشية والمالية والاقتصادية والتدمير الممنهج لمؤسسات الدولة وخاصة لمصلحة النقل المشترك وتهميش مستخدميها وحقوقهم لسنوات مضت انتهجتها حكومات متعاقبة وذلك تحت شعار الخصصخة. وقال: "وها هم يمعنون في ذلك، إذ إن عمال ومستخدمي النقل المشترك محرومون من أبسط حقوقهم التي حصل عليها زملاؤهم في القطاع عن كامل العام 2022 وحتى تاريخه، وهي المستحقات المتمثلة بالمساعدات الإجتماعية وتعويض الإنتاجية وبدل غلاء المعيشة وبدل النقل المؤقت التي خسرت قيمتها الشرائية بنسبة 50 في المئة، بسبب هذا التأخير وخسارة مستمرة مع استمرار ارتفاع سعر الدولار الذي لامس عتبة الـ 60 ألف ليرة لبنانية".



واضاف: "كما أثبت قطاع النقل الخاص فشله الذريع في أن يكون البديل عن الدولة على هذا الصعيد حيث بات قطاع النقل المشترك حاجة ملحة والحل الوحيد دون منازع في أن يكون الأساس في أي خطة أو قانون لتنظيم جذري لقطاع النقل وحل أزمة السير في لبنان خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والعباد".