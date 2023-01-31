إجراءات أمنية مشدّدة في مقديشو عشية قمّة إقليمية حول مكافحة الجهاديين

في مقديشو إجراءات أمنية مشدّدة عشية قمّة إقليمية حول مكافحة الجهاديين





فرضت السلطات الصومالية الثلاثاء إجراءات أمنية مشدّدة في مقديشو عشيّة قمّة إقليمية سيبحث خلالها قادة عدد من دول المنطقة في سبل التصدّي لمتمرّدي حركة الشباب الجهادية.



وقالت الحكومة الصومالية في بيان إنّ قادة عدد من الدول الأعضاء في قوّة الاتّحاد الأفريقي التي تؤازر القوات الصومالية في قتالها ضدّ المتمرّدين "سيناقشون سبل التصدّي سوياً" للفظائع التي يرتكبها هؤلاء الجهاديون في المنطقة.



وأضافت: "نأمل أن يمكّن هذا التعاون من تحرير البلاد بسرعة من المتمرّدين الذين تكبّدوا خسائر فادحة على الأرض في الأسابيع الأخيرة".



وقالت وزارة الإعلام الصومالية في بيان إنّ وزراء الدفاع في كلّ من جيبوتي وإثيوبيا وكينيا وصلوا إلى مقديشو حيث عقدوا الثلاثاء اجتماعاً تحضيراً للقمّة.



وفي بيانها قالت الحكومة الصومالية إنّ حركة المرور في العاصمة ستخضع لقيود مشدّدة أثناء انعقاد القمة.



من جهته، قال حسن ياري الموظف في شركة طيران إنّ الرحلات الجوية من مقديشو وإليها ستعلّق أثناء انعقاد القمّة باستثناء "الطائرات التي تقلّ كبار الشخصيات" إذ "سيُسمح بها خلال هذين اليومين".



