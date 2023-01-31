مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: استكمال أعمال مشروع تأهيل نبع الطاسة

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: استكمال أعمال مشروع تأهيل نبع الطاسة

تستكمل الفرقة الفنية في مشروع تطوير وتأهيل منشآت نبع الطاسة أعمالها مع فيضان نهر مليخ في مجرى نبع الطاسة باتجاه نهر الزهراني، الذي تزامن أيضاً مع الفيضان الأولي وارتفاع منسوب المياه في حصرة نبع الطاسة وستستكمل الفرق الفنية انجاز باقي مراحل المشروع تمهيداً للتشطيب النهائي وبدء الاستفادة من كميات المياه لتغذية القرى والبلدات وتأمين المياه للمواطنين.



وذلك وفق الآليات والاجراءات التي تم الاتفاق عليها بين مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ووزارة البيئة.