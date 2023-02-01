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أوجيرو: توقف أعمال الصيانة اليوم والخدمة عبر الـ 1515
أخبار لبنان
2023-02-01 | 02:29
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أوجيرو: توقف أعمال الصيانة اليوم والخدمة عبر الـ 1515
أعلنت "أوجيرو" عبر حسابها على تويتر، أنه بالاشارة إلى البيان المعلن من نقابة موظفي هيئة أوجيرو التزام بيان اتحاد النقابات العمالية، تتوقف أعمال الصيانة والخدمة عبر الـ 1515 وعبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم.
وتابعت:" يمكنكم دائما الاطلاع على المعلومات كافة وتسجيل الطلبات ودفع الفواتير عبر التطبيق أو الموقع الالكتروني".
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