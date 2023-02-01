سعيد للـLBCI: معوّض أدى واجبا سياسيا وهذا ما يقطع الطريق أمام فرنجية

سعيد: الجميع يريد الإستقرار في المنطقة والقضية ليست لبنان فقط

رأى النائب السابق فارس سعيد أن ترشّح النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية كان هائلًا وشجاعًا، معتبرا أنه أدى واجبًا سياسيًا كبيرًا بألا يفرض علينا ثنائي امل-حزب الله مرشحًا في حال التوصل إلى انتخاب رئيس.



أما بالنسبة لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فشدد سعيد، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، على أن وجوده في محور معين يقطع عليه الطريق دوليا للوصول إلى سدة الرئاسة وبالتالي هناك مصلحة له للانتظار إلى تسوية ما أو دخول ايران إلى دائرة القرار قبل ان يقدم ترشيحه.



واشار إلى أن قائد الجيش جوزيف عون مرشح تسووي وذات مساحة مشتركة مع جميع القوى،مضيفا أن العلاقة بين الجيش اللبناني وحزب الله جيدة كما مع أي قوى أخرى.



وأكد سعيد أن لا حل إلا برئيس يشارك مساحة مشتركة بين الجميع، لافتا في الوقت عينه إلى أن الحلول ليست داخلية لاننا ضمن منطقة صعبة جدا وبظل ظروف صعبة ومتبدّلة.



وكشف أن الدول الكبرى تحاول في هذه اللحظة الحرجة لايران انتزاع منها موقفا متعلّقا برئيس جمهورية تسووي للبنان، معتبرا أن ملف لبنان يهم المملكة العربية السعودية لكونه دولة عربية وهي لا تتعاطى مع لبنان بطريقة منفصلة عن باقي الدول العربية كسوريا، وقال:" الجميع يريد الإستقرار في المنطقة والقضية ليست لبنان فقط".



كما كشف أن لا أسماء مطروحة لدى المملكة العربية السعودية في الملف الرئاسي.