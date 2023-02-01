هيئة إدارة السير: تعذر إستقبال المواطنين بسبب إستمرار الإضراب

طلبت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات من المواطنين عدم التوجه إلى أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة والمناطق كافة، لتعذر إمكانية إستقبالهم بسبب إستمرار الإضراب الذي أعلنت عنه رابطة الموظفين.



واشارت الهيئة في بيان إلى أنه بإمكان المواطنين تسديد رسوم السير السنوية المستحقة (الميكانيك) لدى الشركات المعتمدة ( omt- liban post- BOB finance- wish money) والمصارف المعتمدة، وذلك أيام الثلثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.