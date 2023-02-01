نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات: لاتخاذ القرار المتعلق بسعر الصرف الذي سيعتمد لدعم الأدوية في أسرع وقت

نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات: لاتخاذ القرار المتعلق بسعر الصرف الذي سيعتمد لدعم الأدوية في أسرع وقت

أعلنت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان أن "مصرف لبنان قام بتثبيت سعر الصرف الرسمي للدولار على ١٥،٠٠٠ ليرة لبنانية إبتداءً من تاريخ اليوم. وقد أكد وزير الصحة العامة مرارًا أن كل الأدوية التي دخلت لبنان قبل هذا التاريخ سيتم دعمها على سعر صرف ١،٥٠٠ ل.ل. لأنه تم استيرادها وبيعها على هذا السعر. إلا أن الشركات المستوردة لم تحصل حتى اليوم على أي تأكيد أو توضيح حول سعر الصرف الذي سيعتمد لدعم الأدوية التي ستدخل لبنان من بعد تاريخ ١ شباط ٢٠٢٣."



وبناء عليه، طلبت نقابة مستوردي الأدوية من السلطات المعنية "إتخاذ القرار المتعلق بسعر الصرف الذي سيتم إعتماده لدعم الأدوية مستقبلًا في أسرع وقت ممكن، لأن أي تأخير سيؤدي بدوره إلى تأخير وصول شحنات الأدوية القادمة إلى لبنان. وهذا الأمر سيهدد تلبية إحتياجات المرضى اللبنانيين، وسيترتب عنه حكمًا تداعيات سلبية وخطيرة على واقع القطاع الصيدلاني والدوائي المأزوم أصلًا."