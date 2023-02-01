عون بحث وشيا في التطورات السياسية والإنتخابات الرئاسية

عون بحث وشيا في التطورات السياسية والإنتخابات الرئاسية

إستقبل الرئيس العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في دارته في الرابية سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان السيدة دوروثي شيا.



وتطرق اللقاء الى آخر التطورات السياسية والإنتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى الوضع الإقتصادي والمالي الراهن.

