فياض: التغذية الكهربائية ستبقى على مستوى 250 ميغاوات لغاية منتصف هذا الشهر

فياض: التغذية الكهربائية ستبقى على مستوى 250 ميغاوات لغاية منتصف هذا الشهر

أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بحضور وفد من شركة "كهرباء فرنسا":" الإجتماع اليوم هو من أجل متابعة الأعمال القائمة مع شركة كهرباء لبنان وأعمال التخطيط مع وزارة الطاقة لإقامة معامل جديدة ومتابعة الأعمال تمهيدا للمرحلة المقبلة".



وعن زيادة التغذية بالكهرباء، قال:" ان التغذية الكهربائية ستبقى على مستوى 250 ميغاوات لغاية منتصف هذا الشهر، بغية تأكد شركة "كهرباء لبنان" من التزامات الوزارات المعنية، خصوصا وزارتي الداخلية والدفاع، والقضاء والجيش وقوى الأمن الداخلي ليكونوا جميعا جاهزين لتخصيص فرق لصالح كهرباء لبنان لمؤازرة أعمال نزع التعديات، لتكون زيادة التغذية مفيدة وألا يكون هناك هدر. والمطلوب الالتزام من الوزارات والهيئات والجهات المعنية من الآن لغاية منتصف الشهر، وعلى أساسه تأخذ شركة كهرباء لبنان قرارا بزيادة التغذية لغاية 500 ميغاوات".



وأشار الى "ان المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك طالب باجتماع ثان للجنة الكهرباء من أجل أن يتأكد من موضوع الإلتزام بالمؤازرة، وقد طلبنا المؤازرة ولكننا لم نر حتى الان تحركا على الأرض ونحن ننتظر".