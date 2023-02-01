حميه: لتوفير فرص عمل لمالكي الشاحنات اللبنانية اثر وجود منافسة للشاحنات غير اللبنانية

حميه: لتوفير فرص عمل لمالكي الشاحنات اللبنانية اثر وجود منافسة للشاحنات غير اللبنانية

بحث وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه ، خلال اجتماع مع نقابات اصحاب الشاحنات المبردة والعادية العاملة بالترانزيت والعاملة داخل وخارج لبنان، ونقابة وسطاء النقل، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري احمد تامر، في كيفية تعزيز وتحصين عمل هذه القطاعات لما يعود بالنفع على مجمل الاقتصاد الوطني.



وقال حميه: "اجرينا جولة افق عامة مع النقابات حول المعاناة التي يعاني منها اصحاب الشاحنات المختلفة، خصوصاً العاملة بالترانزيت عبر البر الى الدول العربية او عبر البحر من مرفأ طرابلس من خلال العبارات الى تركيا وغيرها من الدول"، لافتاً الى "اننا نقوم بقراءة موضوعية للهواجس التي يعاني منها هذا القطاع"، معتبرا أن "الهدف من ذلك يكمن في توفير فرص عمل افضل لمالكي الشاحنات اللبنانية بعد ان تبين لنا وجود منافسة قوية للشاحنات غير اللبنانية".



واكد ان" خطوتنا هذه تهدف لإيجاد قواسم مشتركة حفاظاً على مصالح الجميع لإعادة التوازن للمنافسة تحفظ حقوق الشاحنات اللبنانية وغير اللبنانية ايضا".



وتابع:" تم تشكيل لجنة مشتركة بين المديرية العامة للنقل البري والبحري والنقابات لعقد اجتماع يوم الجمعة المقبل في مبنى المديرية، لوضع تقرير كامل عن واقع القطاع والسبل الواجب على الوزارة القيام بها لتفعيل عمله وتعزيز المزايا التنافسية له"، مشيرا الى أنه" لن يصدر اي قرار لموازنة العام 2023 ولا اي توصيات للإدارات الأخرى المعنية، دون الاخذ بالإعتبار اراء النقابات المعنية بمتابعة اوضاع مالكي الشاحنات".