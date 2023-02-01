كنعان: الارقام وصلت مجتزأة

كنعان: الارقام وصلت مجتزأة

اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة: "الارقام وصلت مجتزأة لكن المطلوب ان تصل رسمية ونهائية ولكن ما حصل هو بداية. وجهت اليوم لمصرف لبنان والحكومة سؤالًا عن اين اصبح التدقيق الجنائي والى اليوم فالارقام افتراضية. عندما نسأل عن المودعين "بتقوم القيامة"، اذا كان هذا القانون ليس لاسترجاع اموال المودعين لماذا تم إرساله"؟.



أضاف: كفى كذبا على المواطن، كان من المفروض اعادة هيكلة الدين منذ اليوم الاول. الناس يريدون معرفة مصيرهم ويحتاجون لمسؤول فعلي يتحمل المسؤولية".



وأشار إلى أن "كرة النار تحال الينا بشكل غير مباشر، في وقت المسؤولية يجب ان تتحملها الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف ولن نقبل بالتضحية بأموال المودعين "بشطبة قلم" من اجل مصداقيتنا واعادة الثقة بلبنان".