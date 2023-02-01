رعد: نريد رئيسا لا يطعن بظهر المقاومة

اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن عدم وجود رئيس يعني أن البلد ذاهبٌ إلى الإنهيار.



وشدد رعد على أنهم يريدون رئيسا لا يطعن بظهر المقاومة.