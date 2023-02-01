اثر القمة الروحية المسيحية...خطوات عملية قد تتبلور بدءا من الاسبوع المقبل

اثر القمة الروحية المسيحية...خطوات عملية قد تتبلور بدءا من الاسبوع المقبل

اكدت مصادر بكركي للـLBCI انه تم تحديد موعد القمة الروحية المسيحية، بعد زيارات المعايدة التي قام البطريرك الراعي يومي الخميس والجمعة الماضيين للبطاركة الكاثوليك والارثوذكس الذين اثنوا على مواقف الراعي الوطنية والذين تمنوا عليه الاستمرار بجهوده باسمهم جميعا للدفع في اتجاه الخروج من الازمة الرئاسية ومخاطبة ضمائر المسؤولين وخصوصا النواب للاسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية في ظل التدهور الحاصل في البلاد على الصعد كافة.



واشارت المصادر الى ان البطاركة فوضوا الراعي الاستمرار في هذه المساعي واتخاذ الخطوات اللازمة من بينها دعوة جميع النواب المسيحيين ال٦٤ للقاء يجمعهم في بكركي وحثهم على تحمل مسؤولياتهم في وضع حد للفراغ في الموقع الاول. والبناء على اي اتفاق مسيحي يؤسس لحوار وطني شامل وتشاور للخروج من الازمة.

وافادت المصادر ان اي خطوات عملية في هذا الاطار قد تتبلور بدءا من الاسبوع المقبل.