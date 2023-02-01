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رؤساء الطوائف المسيحية: للقاء في بكركي وحث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية

أخبار لبنان
2023-02-01 | 12:12
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رؤساء الطوائف المسيحية: للقاء في بكركي وحث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية
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رؤساء الطوائف المسيحية: للقاء في بكركي وحث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية

رؤساء الطوائف المسيحية: للقاء في بكركي وحث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية

طالب رؤساء الطوائف المسيحية المجلس النيابي بانتخاب رئيس للجمهورية.

وبعد الاجتماع، قال البيان: "نأمن من البطريرك الراعي على الاجتماع مع من يراه مناسبا بما في ذلك دعوة النواب المسيحيين الى اللقاء في بكركي وحثهم على المبادرة سويا مع النواب المسلمين وفي اسرع وقت ممكن لانتخاب رئيس للجمهورية".
 

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