نقيب المعلمين: ليس إضراب اليوم إلا خطوة لرفع الصوت

نقيب المعلمين: ليس إضراب اليوم إلا خطوة لرفع الصوت

توجه نقيب المعلمين نعمه محفوض إلى المعنيين بالقول: "حرصنا على متابعة العام الدراسي مشروط بإنسانيتكم، وبتنفيذ التفاهم مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، وإلا فإن العام الدراسي للأسف سيكون في خطر كبير، وليس إضراب اليوم إلا خطوة لرفع الصوت، وستتبعها خطوات أخرى في حال استمرار التدهور الكبير، وفي حال لم تكن مطالب المعلمين في المدارس الخاصة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المخصصة للتربية، وأبرزها رفع بدل النقل بشكل مستمر مع استمرار ارتقاع قيمة صفيحة البنزين، وضم المعلمين إلى زملائهم في العام الذين يستفيدون من دولار صيرفة، وتأمين منحة عاجلة لصندوق التقاعد كما وعد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي".