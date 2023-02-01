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الصحة: 177 إصابة بكورونا وحالتا وفاة ولا إصابات او وفيات بالكوليرا

أخبار لبنان
2023-02-01 | 13:05
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الصحة: 177 إصابة بكورونا وحالتا وفاة ولا إصابات او وفيات بالكوليرا
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الصحة: 177 إصابة بكورونا وحالتا وفاة ولا إصابات او وفيات بالكوليرا

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم تسجيل " 177 اصابة جديدة بكورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1228890، كما تم تسجيل حالتي وفاة  ".

كذلك نشرت وزارة الصحة العامة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان، ولك يتم تسجيل اي إصابة جديدة أو اي وفاة.

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