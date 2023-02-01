النائب سليم الصايغ لـ"حوار المرحلة": لا انقسام قضائيًا بل دخلنا من هتك الدستور إلى هتك القواعد القانونية وكأن تطبيق الدستور ممنوع في لبنان

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