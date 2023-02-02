كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها مع عون: نؤكد عزمنا وحرصنا على مواصلة العلاقة مع التيار الوطني

وفد كتلة الوفاء والمقاومة بعد اجتماعه مع عون: نؤكد عزمنا وحرصنا على مواصلة العلاقة مع التيار الوطني

أكّد النائب محمد رعد بعد اجتماع وفد من كتلة الوفاء للمقاومة مع الرئيس السابق ميشال عون عزمهم وحرصهم على مواصلة العلاقة مع التيار الوطني الحرّ "وفق الأسس التي أسهم عون في إرسائها والتي تقوم على الصدق والوضوح والشجاعة في مقاربة المختلف بروح حوارية جادة ووطنية و تفهم متبادل بعيدا من الضوضاء والصخب".

ووصف رعد اللقاء بـ"الودي جدا" وقال: "نقلنا إلى الرئيس ميشال عون تحيات حارة والسلام من الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله واخوانه في القيادة وأعربنا خلال اللقاء مجددا عن تقديرنا الكبير للعلاقة الثابتة الوازنة في ما بيننا، التي عززت الشراكة الوطنية وحمت السلم الاهلي وحصنت السيادة الوطنية عبر ردع جدي وحقيقي وفره التزام معادلة الجيش والشعب والمقاومة، التي دفعت عن لبنان مخاطر الغزوة التكفيرية الارهابية الجامحة كما دفعت وتدفع عنه مخاطر الاعتداءات والانتهاكات الصهيونية".





أضاف: "لا بد من الاشارة هنا إلى أن هذه العلاقة التشاركية وفرت مناخا مؤاتيا لبناء مشروع الدولة وفق ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني والتي لم ترق لكثر. اليوم نحن على بعد اربعة ايام فقط من مناسبة ارساء هذه العلاقة التشاركية المهمة التي تكرست بدءا من ٦ شباط ٢٠٠٦ في لقاء كنيسة مار ميخائيل قبل ١٧ عاما وما زالت".



وأكّد أن بلدنا اليوم بحاجة الى تضافر جهود الجميع وفق هذه الاسس للنهوض من الازمة الراهنة واستئناف مسيرة بناء الدولة لوطن حر سيد مستقل منفتح على العالم على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وكان عون قد استقبل قبل ظهر اليوم في دارته في الرابية وفداً نيابياً من كتلة "الوفاء للمقاومة" ضم رئيس الكتلة النائب محمد رعد، والنواب: حسين الحاج حسن، امين شري، علي عمار وحسن فضل الله.



وتناول البحث المستجدات السياسية والوضع العام في لبنان. وشدد الرئيس عون خلال اللقاء على "أهمية الشراكة الوطنية واستكمال مشروع بناء الدولة ومكافحة الفساد وصون حقوق المواطنين".