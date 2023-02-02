دوكان من السراي: الاتفاق مع صندوق النقد الممر الاساسي لاعادة التعافي الى الاقتصاد اللبناني والحصول على مساعدات

دوكان من السراي: الاتفاق مع صندوق النقد الممر الاساسي لاعادة التعافي الى الاقتصاد اللبناني



أعلن السفير المكلف بتنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان انه "يزور لبنان في اطار جولة قادته الى مصر والاردن في اطار السعي لدعم لبنان في مجال الطاقة".



وشدد دوكان بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي على انه "سيزور الولايات المتحدة الاميركية خلال اسبوعين للبحث مع المسؤولين الاميركيين في السبل الايلة الى تحييد ملف الكهرباء عن "قانون قيصر"بما يتيح مساعدة لبنان في حل أزمة الطاقة".



ولفت الى "ضرورة تنفيذ الشرطين اللذين طلبهما البنك الدولي للمساعدة في قطاع الطاقة وهما التدقيق في حسابات كهرباء لبنان والبدء بتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء، وفق القانون الساري المفعول".



كما شدد على "وجوب استكمال الخطوات المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي الذي يمثل بالنسبة لفرنسا وللمجتمع الدولي الممر الاساسي لاعادة التعافي الى الاقتصاد اللبناني والحصول على مساعدات تتعدى ما هو متوقع الحصول عليه من صندوق النقد"، لافتاَ الى أن "هذا الاتفاق يعزز الثقة الدولية بلبنان وبمؤسساته وبالعمل الحكومي".