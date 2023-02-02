الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
جبل لبنان
12
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
جبل لبنان
12
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دوكان من السراي: الاتفاق مع صندوق النقد الممر الاساسي لاعادة التعافي الى الاقتصاد اللبناني والحصول على مساعدات
أخبار لبنان
2023-02-02 | 05:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
دوكان من السراي: الاتفاق مع صندوق النقد الممر الاساسي لاعادة التعافي الى الاقتصاد اللبناني والحصول على مساعدات
دوكان من السراي: الاتفاق مع صندوق النقد الممر الاساسي لاعادة التعافي الى الاقتصاد اللبناني
أعلن السفير المكلف بتنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان انه "يزور لبنان في اطار جولة قادته الى مصر والاردن في اطار السعي لدعم لبنان في مجال الطاقة".
وشدد دوكان بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي على انه "سيزور الولايات المتحدة الاميركية خلال اسبوعين للبحث مع المسؤولين الاميركيين في السبل الايلة الى تحييد ملف الكهرباء عن "قانون قيصر"بما يتيح مساعدة لبنان في حل أزمة الطاقة".
ولفت الى "ضرورة تنفيذ الشرطين اللذين طلبهما البنك الدولي للمساعدة في قطاع الطاقة وهما التدقيق في حسابات كهرباء لبنان والبدء بتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء، وفق القانون الساري المفعول".
كما شدد على "وجوب استكمال الخطوات المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي الذي يمثل بالنسبة لفرنسا وللمجتمع الدولي الممر الاساسي لاعادة التعافي الى الاقتصاد اللبناني والحصول على مساعدات تتعدى ما هو متوقع الحصول عليه من صندوق النقد"، لافتاَ الى أن "هذا الاتفاق يعزز الثقة الدولية بلبنان وبمؤسساته وبالعمل الحكومي".
آخر الأخبار
أخبار لبنان
دوكان
السراي
ميقاتي
صندوق النقد
الاقتصاد اللبناني
التالي
اصحاب محطات المحروقات وموزعوها: نتمنى على فياض التجاوب مع مطلبنا تسعير المحروقات بالدولار الأميركي
أبو فاعور للـLBCI: ليس لدى جنبلاط أي هدف سياسي خاص فيما يقوم به.. ومن الواضح ان بري يفضّل فرنجية ويدعم وصوله الى الرئاسة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:30
ميقاتي يلتقي السفير المكلف بتنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان في السراي الحكومي
آخر الأخبار
03:30
ميقاتي يلتقي السفير المكلف بتنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان في السراي الحكومي
0
أخبار لبنان
2023-01-23
نشاط ميقاتي في السراي الحكومي.. ورونيكا: لاتخاب الرئيس تأثير إيجابي على كل الأمور في لبنان
أخبار لبنان
2023-01-23
نشاط ميقاتي في السراي الحكومي.. ورونيكا: لاتخاب الرئيس تأثير إيجابي على كل الأمور في لبنان
0
آخر الأخبار
2023-01-18
الحلبي بعد الإجتماع التربوي في السراي: عرضنا مطالب وزارة التربية لجهة دعم الإنتاجية وأخذنا بعض الردود الإيجابية وننتظر إجتماع الجهات المانحة بين بعضها كما أخذنا وعدًا من الرئيس ميقاتي بتخصيص جلسة حكومية للشؤون التربوية
آخر الأخبار
2023-01-18
الحلبي بعد الإجتماع التربوي في السراي: عرضنا مطالب وزارة التربية لجهة دعم الإنتاجية وأخذنا بعض الردود الإيجابية وننتظر إجتماع الجهات المانحة بين بعضها كما أخذنا وعدًا من الرئيس ميقاتي بتخصيص جلسة حكومية للشؤون التربوية
0
آخر الأخبار
2023-01-18
بدء اجتماع ميقاتي مع وزير التربية وسفراء وممثلي المنظمات الدولية والمانحين بخصوص المواضيع التربوية في السراي الحكومي
آخر الأخبار
2023-01-18
بدء اجتماع ميقاتي مع وزير التربية وسفراء وممثلي المنظمات الدولية والمانحين بخصوص المواضيع التربوية في السراي الحكومي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:05
خبراء أمميون ينتقدون بطء التحقيق في مقتل الناشط اللبناني لقمان سليم
أخبار لبنان
12:05
خبراء أمميون ينتقدون بطء التحقيق في مقتل الناشط اللبناني لقمان سليم
0
أخبار لبنان
11:33
دوكان إلى واشنطن لمناقشة ملف استجرار الغاز والكهرباء لصالح لبنان
أخبار لبنان
11:33
دوكان إلى واشنطن لمناقشة ملف استجرار الغاز والكهرباء لصالح لبنان
0
أخبار لبنان
11:12
فياض يزود السفير دوكان بالوثائق التي تثبت إلتزام الوزارة بكل ما طلبه البنك الدولي
أخبار لبنان
11:12
فياض يزود السفير دوكان بالوثائق التي تثبت إلتزام الوزارة بكل ما طلبه البنك الدولي
0
امن وقضاء
11:10
توقيف تاجر مخدرات في زحلة بعد دهم منزله
امن وقضاء
11:10
توقيف تاجر مخدرات في زحلة بعد دهم منزله
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
05:37
من وصفت سيرين عبد النور بـ "المجرور" على تويتر؟
فنّ
05:37
من وصفت سيرين عبد النور بـ "المجرور" على تويتر؟
0
رياضة
13:35
فوز مثير لدينامو على Strong Group في دورة دبي
رياضة
13:35
فوز مثير لدينامو على Strong Group في دورة دبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لقاءات الوفد النيابي اللبناني مستمرة في واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لقاءات الوفد النيابي اللبناني مستمرة في واشنطن
0
أخبار لبنان
06:45
وفد المؤتمر الدائم للفدرالية يلتقي كاترينا لاك
أخبار لبنان
06:45
وفد المؤتمر الدائم للفدرالية يلتقي كاترينا لاك
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:47
وزير الخارجية السعودي في بغداد
أخبار لبنان
07:47
وزير الخارجية السعودي في بغداد
0
أخبار لبنان
07:08
اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي.. هذا ما بحثته
أخبار لبنان
07:08
اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي.. هذا ما بحثته
0
أخبار لبنان
07:01
مولوي بعد زيارته دريان: طمأنا سماحته بإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار
أخبار لبنان
07:01
مولوي بعد زيارته دريان: طمأنا سماحته بإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار
0
أخبار لبنان
06:51
مخزومي من دار الفتوي: لتوحيد الجهود وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة
أخبار لبنان
06:51
مخزومي من دار الفتوي: لتوحيد الجهود وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة
0
تقارير نشرة الاخبار
06:43
وزيرة الخارجية الفرنسية تلتقي ولي العهد السعودي... وماذا قالت عن لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
06:43
وزيرة الخارجية الفرنسية تلتقي ولي العهد السعودي... وماذا قالت عن لبنان؟
0
أخبار لبنان
06:24
الحلبي: إبقاء الإضراب في المدارس الرسمية وتلويح المدارس الخاصة والجامعة اللبنانية به سيؤدي إلى سقوط النظام التربوي
أخبار لبنان
06:24
الحلبي: إبقاء الإضراب في المدارس الرسمية وتلويح المدارس الخاصة والجامعة اللبنانية به سيؤدي إلى سقوط النظام التربوي
0
أخبار لبنان
05:41
نداء تأسيسي لمؤتمر مسيحي دائم موجّه إلى جميع اللبنانيين
أخبار لبنان
05:41
نداء تأسيسي لمؤتمر مسيحي دائم موجّه إلى جميع اللبنانيين
0
أخبار لبنان
04:00
كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها مع عون: نؤكد عزمنا وحرصنا على مواصلة العلاقة مع التيار الوطني
أخبار لبنان
04:00
كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها مع عون: نؤكد عزمنا وحرصنا على مواصلة العلاقة مع التيار الوطني
0
أخبار لبنان
01:09
بو صعب: المسؤولون في البنك الدولي ابلغونا ان قرض تمويل إستجرار الغاز من مصر والطاقة من الأردن مجمد حالياً
أخبار لبنان
01:09
بو صعب: المسؤولون في البنك الدولي ابلغونا ان قرض تمويل إستجرار الغاز من مصر والطاقة من الأردن مجمد حالياً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
02:12
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
امن وقضاء
02:12
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
2
امن وقضاء
09:06
إنخفاض بأسعار المحروقات...
امن وقضاء
09:06
إنخفاض بأسعار المحروقات...
3
فنّ
06:04
الموت يُفجع ميرفا القاضي... "أريد أن اصرخ من شدّة ألمي"
فنّ
06:04
الموت يُفجع ميرفا القاضي... "أريد أن اصرخ من شدّة ألمي"
4
أخبار سياسية
03:53
كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها مع الرئيس السابق ميشال عون: نؤكد عزمنا وحرصنا على مواصلة العلاقة مع التيار الوطني وفق الأسس التي ساهم عون في إرسائها وبلدنا اليوم بحاجة الى تضافر جهود الجميع
أخبار سياسية
03:53
كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها مع الرئيس السابق ميشال عون: نؤكد عزمنا وحرصنا على مواصلة العلاقة مع التيار الوطني وفق الأسس التي ساهم عون في إرسائها وبلدنا اليوم بحاجة الى تضافر جهود الجميع
5
صحف اليوم
00:09
زيارة جنبلاط لبري.. أتت بفعل عكسي (الأخبار)
صحف اليوم
00:09
زيارة جنبلاط لبري.. أتت بفعل عكسي (الأخبار)
6
حال الطقس
03:04
سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثّر على لبنان..
حال الطقس
03:04
سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثّر على لبنان..
7
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لبنان يحصد مرتبة متقدمة من بين الدول الأكثر فسادا في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لبنان يحصد مرتبة متقدمة من بين الدول الأكثر فسادا في العالم
8
أخبار سياسية
10:10
معلومات للـLBCI: الموفد الفرنسي بيار دويكان يتوجه خلال أيام إلى واشنطن للقاء مسؤولين في البنك الدولي وفي الخزانة الأميركية لمناقشة تمويل استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن لصالح لبنان وعلم أن تحرك دويكان أتى بطلب من الرئيس ماكرون
أخبار سياسية
10:10
معلومات للـLBCI: الموفد الفرنسي بيار دويكان يتوجه خلال أيام إلى واشنطن للقاء مسؤولين في البنك الدولي وفي الخزانة الأميركية لمناقشة تمويل استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن لصالح لبنان وعلم أن تحرك دويكان أتى بطلب من الرئيس ماكرون
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store