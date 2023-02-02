اصحاب محطات المحروقات وموزعوها: نتمنى على فياض التجاوب مع مطلبنا تسعير المحروقات بالدولار الأميركي

اصحاب محطات المحروقات وموزعوها: نتمنى على فياض التجاوب مع مطلبنا تسعير المحروقات بالدولار الأميركي



أعلنت نقابة اصحاب محطات المحروقات ونقابة موزعي المحروقات أنهما رفعتا كتابا "كنقابتين مجتمعتين إلى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض يوم الإثنين في ٢٠٢٣/١/٣٠ نطالب من خلاله بتسعير المحروقات على المحطات بالدولار الأميركي تفادياً للخسائر التي يمكن أن يتكبدها المستهلك والمحطات وذلك لعدم إستقرار سعر صرف الدولار في السوق السوداء. وعليه نتمنى على وزير الطاقة التجاوب مع مطلبنا في القريب العاجل".

