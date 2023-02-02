نداء تأسيسي لمؤتمر مسيحي دائم موجّه إلى جميع اللبنانيين

نداء تأسيسي لمؤتمر مسيحي دائم موجّه إلى جميع اللبنانيين: وحدتنا المسيحية لم تعد خيارا بل ضرورة قصوى

وجهّ كل من: إتحاد أورا بجمعيّاته الأربع، الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان (أوسيب لبنان)، لابورا، أصدقاء الجامعة اللبنانية (أوليب)، ونبض الشباب (كروأكت) مع تجمّع "لبنانيّون من أجل الكيان"، لقاء "وحدة ورؤية" و"لقاء الإثنين- كسروان"، نداءً إلى جميع القوى المسيحيّة بوجه خاصّ والشريكة في الوطن واللبنانيّة بوجه عام بمثابة دعوة بعنوان : "أنظروا الواقع وتبصّروا فيه".



وشددوا على أنهم يرغبون من هذه الدعوة أن يعيدوا إلى العمل السياسي حقيقته المتأصلة في الزمان والمكان، كعمل حضاري يرقى إلى ترقٍّ حقيقي.



وتوجّهوا الى جميع المسؤولين السياسيين، قائلين: "أنظروا واقعكم وأحسنوا قراءة ما وصلتم إليه. لا أحد غيركم مسؤول تجاهه لنظركم في الأشياء والممارسة القائمة على أساسه".



وجددوا الدعوة إلى اعتبار الوجود المسيحي وحضوره الفاعل في لبنان والشرق أمانة في اعناقنا جميعًا، حتى لا يتحول الشرق إلى نمطيات قاتلة.

وقالوا: "للمسيحيين نقول إن الشعوب العاجزة عن التغلّب على مخاطرها وتحدياتها المصيرية تتعرض للإندثار والزوال، فرحمة بالوجود والحضور، يرى إتحاد أورا ولقاء وحدة ورؤية، وتجمّع لبنانيون من أجل الكيان ولقاء الإثنين- كسروان أنه لا بدّ لمسيحيّي لبنان من ان يتحدوا حول رؤية إنقاذية موحّدة للبنان، تقوم على المحافظة على السيادة الوطنيّة وعلى المؤسسات والمواقع السيادية، وعلى التزام الحياد الايجابي بين الدول، وعلى مناصرة القضايا المحقّة والعادلة".



وشدّدوا على أن هدفهم أن يشكلوا قوة ضغط سلمية لفرض إرادتهم حيث يجب، قائلين :"وحدتنا المسيحية لم تعد خيارا بل ضرورة قصوى، عليها تتوقف حياتنا أو موتنا".