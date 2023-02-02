حجار يطّلع على واقع مراكز الخدمات الإنمائيّة التابعة للوزارة في عكّار

حجار في عكار للاطلاع على واقع مراكز الخدمات الإنمائيّة التابعة للوزارة..

بحث وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار خلال إجتماع دام ٣ ساعات في عكار، المواضيع المتصلة بعمل وزارة الشؤون الاجتماعية وتقديماتها في ظلّ الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان، واطّلع على واقع مراكز الخدمات الإنمائيّة التابعة للوزارة في عكّار وتفعيل دورها لخدمة أبناء المنطقة.



وإستهلّ حجّار، جولته في محافظة عكّار بلقاء محافظ عكّار عماد لبكي في سرايا حلبا الحكومي بحضور نواب المنطقة وقيادات أمنية ورؤساء إتحادات البلديات وبعض المخاتير.



كما شرح الآليات المتبعة لتنفيذ برنامج أمان والبرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً والخطّة المقرّر تنفيذها بالنسبة للبرنامجين خلال العام ٢٠٢٣، وإستمع إلى شكاوى المخاتير ورؤساء إتحادات البلديات والنواب حولهما. وفي هذا الإطار، وعد حجّار بمتابعة هذه الشكاوى وأخذها بعين الإعتبار.





يُذكر أن هذه المحطة الأولى لحجّار ضمن جولة ستستمر على مدى ٣ أيام في محافظة عكار، سيزور خلالها مراكز الخدمات الإنمائية التابعة للوزارة وبعض الجمعيات المحلية الناشطة في المنطقة.