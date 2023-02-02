مصلحة الإقتصاد في النبطية حذرت من إصدار فواتير المولدات بالدولار

مصلحة الإقتصاد في النبطية حذرت من إصدار فواتير المولدات بالدولار

حذرت مصلحة الإقتصاد والتجارة في النبطية في بيان لها أصحاب المولدات في المحافظة من مغبة مخالفة قانون حماية المستهلك وإصدار فواتير الإشتراك بالدولار الأميركي أو مخالفة التسعيرة الرسمية.



وأوضحت أنها تتابع هذا الملف باستمرار، وقد قامت بتوجيه إنذارات خطية وهي بصدد متابعته والتشدد في مراقبة المولدات للتأكد من إلتزامهم القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.



