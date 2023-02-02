الحلبي: إبقاء الإضراب في المدارس الرسمية وتلويح المدارس الخاصة والجامعة اللبنانية به سيؤدي إلى سقوط النظام التربوي

الحلبي: إبقاء الإضراب في المدارس الرسمية وتلويح المدارس الخاصة والجامعة اللبنانية به سيؤدي إلى سقوط النظام التربوي

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعًا لـ"لجنة الإنقاذ التربوي" شارك فيه وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، النائبة السابقة بهية الحريري، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، رئيس رابطة الجامعات الخاصة في لبنان رئيس الجامعة اليسوعية الأب سليم دكاش والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي.



بعد الإجتماع، أوضح الحلبي أننا "بحثنا في القضايا التي تؤدي إلى إنقاذ العام الدراسي في المدارس الرسمية والخاصة والجامعات اللبنانية والخاصة، وقد تم استدعاء المدير العام لوزارة المال لبحث القضايا المالية المتصلة بطلبات ومطالب أساتذة التعليم الرسمي والمتعاقدين ومطالب أساتذة الجامعة اللبنانية والمتعاقدين والمدربين فيها، وكذلك مطالب أساتذة الجامعات الخاصة في ما يتعلق بالقرار المتصل الصادر عن وزارة المالية باستقطاع جزء من ضريبة المداخيل التي تدفع لهم بـ"الفريش دولار"، وتم الإتفاق على خطة تمهيدًا لعقد جلسة لمجلس الوزراء تكون مخصصة تحديدًا لإنقاذ العام الدراسي."



وعن الإضراب الذي ينفذه القطاع التربوي، قال: "لهذا السبب رأينا من المناسب دعوة "لجنة الإنقاذ" إلى الإجتماع لبحث كل القضايا ولفكفكة العقد من أمام انعقاد جلسة مجلس الوزراء وتوفير الإعتمادات اللازمة بما يستجيب لطلبات الروابط والأساتذة والمتعاقدين،" معتبرًا أن إنقاذ العام الدراسي هو خطوة أساسية لإنقاذ النظام التربوي في لبنان لأن إبقاء المدارس الرسمية في حال الإضراب وتلويح المدارس الخاصة والجامعة اللبنانية بالإضراب أيضًا سيؤدي إلى سقوط النظام التربوي برمته."



وأشار إلى أن "مهمتنا العمل على تلافي الوصول إلى هذه المرحلة وتأمين المستلزمات التي تؤدي في النتيجة إلى تلبية ما يمكن تلبيته على ضوء أوضاع الخزينة العامة، كي نستطيع تقديم ما هو متاح أمامنا للجميع، آملًا باستئناف العام الدراسي."