وزير الخارجية السعودي في بغداد

وزير الخارجية السعودي في بغداد



وصل وزير الخارجيَّة السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى بغداد في زيارة رسميَّة هي الاولى في عهد حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.



والتقى وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين نظيره السعودي وأكد الاخير على عمق العلاقة الوطيدة بين السعودية والعراق وأنّها تشهد زخما إيجابيا كبيرا.



في المقابل، قال حسين إنّ هناك تعاون مع الجانب السعودي بشأن التبادل التجاري مضيفًا أن الرياض مستعدة للاستثمار في العراق.