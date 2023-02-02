وفد المؤتمر الدائم للفدرالية يلتقي كاترينا لاك

وفد المؤتمر الدائم للفدرالية يلتقي كاترينا لاك

إلتقى وفد من المؤتمر الدائم للفدرالية مؤلف من المهندسة رشا عيتاني، الدكتور كميل الفرد شمعون والدكتور الفرد الرياشي القائمة بأعمال السفارة الألمانية في بيروت كاترينا لاك وفريق من السفارة ضم المحللة السياسية لارا عيد والسكريتير الأول لشؤون الإستقرار واللاجئين مارتن ليزر.



وقد تم استعراض كافة التطورات والتحديات السياسية في لبنان والمنطقة، كما أهمية الطرح الفدرالي كمقطرح خلاصي لأزمات لبنان المستدامة.



وفي الختام توافق المجتمعون على بقاء قنوات التواصل مفتوحة.