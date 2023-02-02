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الرابطة المارونية ناشدت النواب المسيحيين التجاوب مع دعوة رؤساء الطوائف ودعت الى إبقاء الجيش في منأى عن التجاذبات السياسية
أخبار لبنان
2023-02-02 | 06:52
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الرابطة المارونية ناشدت النواب المسيحيين التجاوب مع دعوة رؤساء الطوائف ودعت الى إبقاء الجيش في منأى عن التجاذبات السياسية
الرابطة المارونية ناشدت النواب المسيحيين التجاوب مع دعوة رؤساء الطوائف
ناشد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية، في بيان بعد اجتماع عقده اليوم، "النواب المسيحيين التجاوب مع الدعوة التي أطلقها رؤساء الطوائف المسيحية في لبنان في اجتماعهم المنعقد في الصرح البطريركي في بكركي بتاريخ 1/2/2023".
كما ناشد رئيس مجلس النواب "دعوة الهيئة العامة الى عقد جلسة للمسارعة الى انتخاب رئيس للجمهورية بما يقتضيه الدستور، وإبقاء الجلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس جديد للبنان".
وتمنى المجلس التنفيذي للرابطة المارونية على مجلس القضاء الأعلى وعلى التفتيش القضائي "القيام بواجبهما لجهة اعادة الامور الى نصابها في القضاء بعد الاهتزازات الخطيرة الاخيرة التي اصابته، والتأكيد على استمرار التحقيق الذي يجريه القاضي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ للوصول إلى الحقيقة".
وأعلن "دعم الجيش اللبناني وكل الأجهزة الأمنية في المهام التي تقوم بها لحفظ الامن على الاراضي اللبنانية"، مناشدا السياسيين "ابقاء الجيش وقيادته في منأى عن التجاذبات السياسية".
وأكد تأييد الرابطة "التحقيقات الجارية في أمور فساد تتعلق ببعض الادارات والمؤسسات الرسمية، وتناشد القضاء أن تشمل التحقيقات الجارية مع موظفي أمانات السجل العقاري في جبل لبنان، الموظفين في باقي الإدارات وفي كل المحافظات. كما على الاجهزة الأمنية المختصة التزام الاصول القانونية والحقوق الانسانية اثناء القيام بمهامهم، لان الملاحقين هم أبرياء حتى تثبت ادانتهم".
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