مخزومي من دار الفتوي: لتوحيد الجهود وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة

مخزومي من دار الفتوي: لتوحيد الجهود وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة



إستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دارته رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي يرافقه المدير العام لمؤسسة مخزومي سامر الصفح. وعرض معه شؤون الدار والأوضاع العامة في البلاد.



ونوه مخزومي بدور المفتي في التنسيق مع بقية المرجعيات وبحكمته التي نعول عليها في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان.



وشدد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية تمهيدًا للتوقيع مع صندوق النقد الدولي وحصول لبنان على التمويل المخصص له في هذا الإطار.



وفي ما يتعلق بالوضع الإقتصادي والتفلت في سعر الدولار مقابل الليرة والإنهيار الذي نشهده على مختلف الصعد، أكد ضرورة توحيد الجهود لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة والتوقيع مع صندوق النقد لإعادة الثقة ببلدنا وتجنب الدخول في الفراغ.



ورأى أن المجتمع الدولي لا يزال حريصًا على دعم لبنان ومساعدته، وهذا الأمر برز في الإتفاق الذي وقع لدعم المؤسسات الأمنية.



ولفت إلى صحوة لدى المنظومة القائمة، متمنيًا إنجاز كل الإستحقاقات كي لا يقع البلد في الفراغ.