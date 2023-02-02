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مولوي بعد زيارته دريان: طمأنا سماحته بإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار
أخبار لبنان
2023-02-02 | 07:01
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مولوي بعد زيارته دريان: طمأنا سماحته بإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار
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مولوي بعد زيارته دريان: طمأنا سماحته بإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار
مولوي بعد زيارته دريان: نلتزم القانون ونطبقه والشعب بحاجة لدم ورؤية جديدة في المجالس المحلية والبلديات
أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أنّه طمأنه الى الوضع الأمني، والى عمل وزارة الداخلية لا سيما بإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في شهر أيار ضمن المهلة القانونية، مشدّداً على أن وزارة الداخلية تلتزم القانون وتطبقه، ومن حق جميع اللبنانيين أن يكون لديهم مجالس بلدية تسهر على خدمتهم، وعلى العمل الاجتماعي والإنماء كما هو مفترض.
وقال: "طمأنا سماحته الى كل الأمور التي تهمني وتهم وزارة الداخلية وتهم دار الفتوى واللبنانيين، متمنين له دوام الصحة والعافية".
وشدد على أنه رغم انخفاض قيمة رواتب العناصر والضباط ورغم الصعوبات اللوجستية والصعوبات في التجهيزات، وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تمكنت من اكتشاف العديد من الجرائم وإحباطها، وقال: "تمكنا أيضا بعون الله بضبط بشكل كبير جدا عملية تهريب المخدرات أو تصديرها إلى دول العالم وخصوصا إلى دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية التي نكن لها كل تقدير واحترام ومحبة ونبادلهم الخير بالوفاء كما نقول دائما".
واضاف: "انتخاب رئيس الجمهورية الذي ندعو إليه ونصر عليه كما يصر عليه كل الدول وكل أصدقاء لبنان في كل العالم هو من مسؤولية النواب، الحكومة ليس لها دخل في انتخاب الرئيس سوى التشجيع والتأكيد، ووزارة الداخلية لا شأن لها في انتخاب رئيس الجمهورية رغم التشجيع والتأكيد على انتخابه، أما موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية، فموضوع مختلف هو موجود في القانون وهو مسؤولية وزارة الداخلية ووزير الداخلية لن يتلكأ ولن يتأخر عن القيام بواجباته مهما كان ولو كان ظروف البلد غير طبيعية".
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