5 قرارات لوزير المالية بتمديد مهل وتصاريح

صدر عن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل خمسة قرارات تمديد مهل وتصاريح.وجاء في القرار الأول: تمدد لغاية 28/02/2023 ضمنًا مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي على محال بيع المشروبات الروحية ضمن أوعية أو زجاجات مقفلة عن سنة 2023.القرار الثاني: تمدد لغاية 28/02/2023 ضمنًا تقديم طلبات رخصة السماح بالتدخين للمؤسسات السياحية وتسديد الرسم عن سنة 2023.القرار الثالث: تمدد لغاية 28/02/2023 ضمنًا مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي المقطوع والنسبي المفروض على المؤسسات التي تبيع مشروبات روحية بالقدح تستهلك في المحل نفسه عن سنة 2023.القرار الرابع: تمدد لغاية 28/02/2023 ضمنًا مهلة تسديد القسط الأول عن العام 2023 من الرسم السنوي على استثمار آلات الفليبرز والآلات المشابهة.القرار الخامس: تمدد لغاية 28/02/2023 ضمنًا مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو والبحر ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهر كانون الأول 2022.وتأتي هذه القرارات إفساحًا في المجال أمام المكلفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد.ويمكن للمعنيين والمهتمين الإطلاع على تفاصيل القرارات كافة بالدخول للموقع الإلكتروني لوزارة المالية عبر الرابط التالي: www.finance.gov.lb