بري عرض الاوضاع العامة مع وزير الداخلية.. مولوي: الوضع الامني لا يزال متماسكاً وسيبقى متماسكاً بهمة القوى الأمنية

بري عرض الاوضاع العامة مع وزير الداخلية..

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي حيث جرى عرض للأوضاع العامة المستجدات لا سيما الوضع الأمني وتحضيرات وزارة الداخلية للإنتخابات البلدية والإختيارية.



وبعد اللقاء، قال المولوي: "تشرفت بزيارة الرئيس نبيه بري كي نضعه بكافة أجواء العمل بوزارة الداخلية والوضع الامني وكي نأخد توجيهاته بما يتعلق ما نقوم به لتسهيل أمور المواطنين وللحفاظ على الوضع الامني وللحفاظ على تماسك البلد بهذه الظروف الصعبة وطمئنا الرئيس بري أن الوضع الامني لا يزال متماسكاً وسيبقى متماسكاً بهمة القوى الأمنية وبوطنيتها وبمتابعتنا اليومية وحت ساعة بساعة".



وأضاف: "وضعنا الرئيس بري بأجواء تحضيرات وزارة الداخلية للإنتخابات البلدية وفقاً للقانون وتعلمون أنه هناك مهل قانونية ومهل دستورية بالتالي من واجبات وزارة الداخلية القيام بكل التحضيرات اللازمة تطبيقاً للقانون وضمن المهل، نحن بالأمس اعلنا قوائم الناخبين وجميع الناخبين بلبنان يستطيعون ان يحصلوا لنسخة عن القوائم الإنتخابية عبر الـapp وأي خطاً يستطيعون أن يطلبوا تصحيحه ضمن المهل القانونية، وتطبيقاً للقانون نحن ايضاً من واجباتنا تطبيق القانون، كل أمور وزارة الداخلية إدارياً وحتى وقوفنا جانب البلديات بالمشاكل التي تعاني منها، واطلعنا دولة الرئيس على بعض المشاكل ووعد الرئيس بري بإتخاذ التدابير الضرورية واللازمة لتسهيل شؤون البلديات في بعض الملفات أو العالقة بهذه الظروف الصعبة".



على صعيد آخر تلقى الرئيس بري رسالة جوابية من رئيس جمهورية السنغال رئيس الإتحاد الإفريقي ماكي سال شكره فيها على التعزية بالضحايا الذين سقطوا جراء حادثة تصادم الحافلتين الشهر الماضي.