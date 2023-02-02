اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي.. هذا ما بحثته

اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي..

بناء إهراءات جديدة في مرفأي طرابلس وبيروت لتأمين مخزون استراتيجي من القمح والحبوب، حفاظاً على الأمن الغذائي، كانت في صلب اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي التي ترأسها وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، وحضرها وزير الأشغال العامة علي حميّة.



وأعلن الأخير عن الانتهاء من إعداد دفتر شروط لبناء اهراءات في مرفأ طرابلس.