حبيب: ندرس إمكانية إعطاء قروض بالدولار

كرر رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب تأكيده أن "قروض مصرف الإسكان كافة كانت ولا تزال بالليرة باللبنانية".وقال في حديث لإذاعة "صوت لبنان": "لقد أطلقنا رزمة قروض في حزيرن 2022، والآن نشهد طلبًا كبيرًا على قروض الطاقة الشمسية، لذلك ندفع نقدًا."وإذ أعلن حبيب أن مصرف الإسكان يدرس إمكانية إعطاء قروض بالدولار الأميركي بواسطة قروض من الصندوق الكويتي والصناديق العربية والأوروبية، أشار إلى أن "الحكومة قامت بجدولة فوائد القروض، ونحن في انتظار موافقة الصندوق العربي على الجدولة،" لافتًا إلى "وجود أفكار وطروحات لدى المصرف، منها إعطاء قروض للمقيمين وغير المقيمين."وذكر بأن "لدى مصرف الإسكان خط ساخن 1620 لمساعدة المواطنين للحصول على القروض، ولدينا تمويل من أموالنا الخاصة."