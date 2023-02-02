جنبلاط بحث في آخر المستجدات مع السفير البابوي

جنبلاط بحث في آخر المستجدات مع السفير البابوي



استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، مساء امس السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، حيث جرى بحث في آخر المستجدات الراهنة والعلاقات بين لبنان والفاتيكان.