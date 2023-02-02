نصّار يُطلق Lebanon Snow Festival ضمن حملة "عيدا عالشتوية": للاستفادة من الأسعار المخفّضة لتذاكر السفر الى لبنان

نصّار يُطلق Lebanon Snow Festival ضمن حملة "عيدا عالشتوية": للاستفادة من الأسعار المخفّضة لتذاكر السفر الى لبنان

أعلن وزير السياحة المهندس وليد نصّار عن إطلاق Lebanon Snow Festival بالتعاون مع شركة طيران الشرق الأوسط MEA، والذي يأتي ضمن الحملة السياحية الشتوية للوزارة "عيدا عالشتوية".



ودعا في بيان، المنتشرين اللبنانيين في دول العالم وبلاد الإنتشار والسّياح الأجانب للقدوم إلى لبنان والاستمتاع بموسم الثلج والتزلّج في مختلف المناطق ومراكز التزلّج، مستفدين من الأسعار المخفضة لتذاكر السفر التي وضعتها شركة الميدل إيست بالتعاون مع الوزارة ابتداءً من يوم غد الجمعة في ٣ شباط ٢٠٢٣ ولغاية ٣١ آذار ٢٠٢٣ ضمناً، والتي ستشمل دول العالم كافة.



واعتبر أنّ الفترة المقبلة تتطلب تعاوناً وتضامناً بين المؤسسات السياحية والنقابات السياحية كافة، والوزارات والأجهزة الأمنية المعنية، لتحقيق النجاح المطلوب واستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح والمنتشرين، إذ سنقوم بمتابعة الموسم بصورة يومية مع اللجان التنسيقية لكل منطقة ومركز تزلج، ومع النقابات السياحية.



وشكر نصّار شركة طيران الشرق الاوسط وفي مقدّمتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد الحوت على تعاونهم الدائم مع الوزارة ومساهمتهم في تعزيز واقع القطاع السياحي في لبنان، على أن تُعلن التفاصيل كافة في وقتٍ لاحق.