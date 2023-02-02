وزير العمل في جمعية الصناعيين... وبحث بشأن حماية العمالة اللبنانية والمعاش التقاعدي وتحسين تقديمات الضمان

زار وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم جمعية الصناعيين اللبنانيين وجرى خلال اللقاء مناقشة ابرز تحديات القطاع الصناعي وسبل دعمه لا سيما توفير اليد العاملة اللبنانية الماهرة التي يحتاجها القطاع، سبل الحد من مزاحمة العمالة الاجنبية للعمال اللبنانيين، والمعاش التقاعدي وتحسين تقديمات الضمان.

وقال رئيس الجمعية سليم الزعني: "القطاع الصناعي سجل خلال الازمة اقل نسبة هجرة عمالة لبنانية وهي لم تتجاوز الـ 1 الى 2%، فيما سجل انشاء عددا لا بأس به من المصانع والتوسع في خطوط الانتاج، وهذا ما ادى الى خلق وظائف جديدة للبنانيين"، مشيراً الى ان القطاع الصناعي قام بزيادة اجور العاملين فيه بما يتناسب مع قدرة كل مصنع من دون ان ينتظر اقرار ذلك بشكل رسمي.

وتطرق الزعني الى موضوع المعاش التقاعدي مجددا تأكيد دعم جمعية الصناعيين لهذه الخطوة مشددا على ضرورة ان يكون هذا المعاش الزاميا كونه يساهم في حل مشاكل الضمان وارباب العمل على السواء، كما يصب لصالح العمال بعدما خسر تعويض نهاية الخدمة قيمته الفعلية وجدواها.

وختاما شكا الزعني من انه رغم الزيادات المتلاحقة على الاجور التي اقرت في لجنة المؤشر، فإن التقديمات التقديمات الصحية المقدمة من صندوق الضمان للعمال لم تتحسن حتى الساعة، مناشدا الوزير بيرم التدخل لمعالجة هذا الموضوع.

بيرم

من جهته، قال بيرم: "المعاش التقاعدي خطوة ضرورية كونها تعيد الاعتبار لتعويض نهاية الخدمة بعدما ذاب بفعل تآكل العملة الوطنية، علما ان هذا الاجراء متبع في كل دول العالم باستثناء 3 دول منها لبنان". واشار بيرم بما ان العمل التشريعي يتطلب وقتا طويلا اخترنا السير بالفقرة 5 من المادة 54 من قانون الضمان الاجتماعي التي تتيح للمضمون ان يختار معاشا تقاعديا وفقا لنظام يضعه مجلس الادارة، ونحن نعمل مع ادارة الضمان لتأليف هذه اللجنة لاقرار الموضوع.

وفي موضوع تحسين التقديمات الصحية للضمان، قال بيرم: بعد مقررات لجنة المؤشر الخاصة برفع الحد الادنى للأجور والتقديمات الاجتماعية نتوقع ان يدخل الى الضمان ما يزيد على 2000 مليار ليرة وبعد قرار لجنة المؤشر الاخير من المتوقع ان يدخل ما يزيد على 1000 ملياراً ما يعني انه تم التوفير للضمان ما مجموعه حوالى 3000 مليار ليرة، انطلاقا من ذلك من غير المقبول بعد اليوم الا يشعر المضمون بالفرق أكان من حيث تغطية كلفة الاستشفاء او الصحة والدواء وذلك للمحافظة على حد أدنى من الامان الاجتماعي.

أما على الصعيد المهني، فقال بيرم انه عمل على خطين اولا حصر 126 مهنة باليد العاملة اللبنانية لحمايتها، وثانيا اطلاق مسار التدريب المهني المعجل وتشمل ورش تدريب لتركيب وصيانة الطاقة الشمسية، مهارة اصلاح الادوات الكهربائية...