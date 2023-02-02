الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
جبل لبنان
12
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
جبل لبنان
12
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اجتماع مخصّص للبنان في باريس الإثنين سعياً لإخراجه من أزمته
أخبار لبنان
2023-02-02 | 10:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
اجتماع مخصّص للبنان في باريس الإثنين سعياً لإخراجه من أزمته
اجتماع مخصّص للبنان في باريس الإثنين سعياً لإخراجه من أزمته
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس أنّ باريس ستستضيف الإثنين اجتماعاً مخصّصاً للبنان يضمّ ممثّلين فعن كلّ من فرنسا والولايات المتّحدة والسعودية وقطر ومصر في محاولة لتشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة التي يتخبّط فيها بلدهم.
وأعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الموجودة حالياً في السعودية، عن "قلقها البالغ إزاء انسداد الافق في لبنان من الناحية السياسية"، كما قالت المتحدثة باسم الوزارة آن-كلير ليجاندر خلال مؤتمر صحافي.
وأضافت أنّ فرنسا بحثت مع السعوديين وبقية شركائها في المنطقة سبل "تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على تحمّل مسؤولياتها وإيجاد مخرج للأزمة".
وأوضحت أن "هذا النهج سيكون موضوع اجتماع متابعة الإثنين مع الإدارات الفرنسية والأميركية والسعودية والقطرية والمصرية لمواصلة التنسيق مع شركائنا وإيجاد سبل للمضيّ قدماً".
والهدف من الاجتماع بحسب المتحدّثة هو تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على الخروج من الطريق المسدود.
آخر الأخبار
أخبار لبنان
لبنان
باريس
التالي
أسرار الصحف 02-02-2023
رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية: لتأمين النقص من الطحين كي لا يتكرر مشهد الطوابير
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2023-01-31
مصادر ديبلوماسية في باريس لـ"الجمهورية": لن نخوض في أي مواعيد مرتبطة بالاجتماع الخماسي المتعلق بلبنان
صحف اليوم
2023-01-31
مصادر ديبلوماسية في باريس لـ"الجمهورية": لن نخوض في أي مواعيد مرتبطة بالاجتماع الخماسي المتعلق بلبنان
0
آخر الأخبار
2023-01-25
أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": الاجتماع في باريس سيقام وسيكون في النصف الأوّل من شباط وسيحصل فيه تفاهم بشأن مستقبل لبنان وسيكون هناك نقاش بشأن موضوع العقوبات
آخر الأخبار
2023-01-25
أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": الاجتماع في باريس سيقام وسيكون في النصف الأوّل من شباط وسيحصل فيه تفاهم بشأن مستقبل لبنان وسيكون هناك نقاش بشأن موضوع العقوبات
0
صحف اليوم
2023-01-11
باريس قد تطلق تحرّكاً جدياً تجاه لبنان... (الجمهورية)
صحف اليوم
2023-01-11
باريس قد تطلق تحرّكاً جدياً تجاه لبنان... (الجمهورية)
0
آخر الأخبار
2023-01-08
وائل أبو فاعور لـ"الأحد مع ماريو": الاجتماع في باريس اذا عقد لن يناقش اسما للرئاسة بل خريطة طريق سياسية وهذا المضمون السياسي لا يعني بالضرورة انتخاب رئيس للجمهورية والحل يجب ان يصنع في لبنان حتى وان كان هناك في الخارج دينامية ما
آخر الأخبار
2023-01-08
وائل أبو فاعور لـ"الأحد مع ماريو": الاجتماع في باريس اذا عقد لن يناقش اسما للرئاسة بل خريطة طريق سياسية وهذا المضمون السياسي لا يعني بالضرورة انتخاب رئيس للجمهورية والحل يجب ان يصنع في لبنان حتى وان كان هناك في الخارج دينامية ما
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:05
خبراء أمميون ينتقدون بطء التحقيق في مقتل الناشط اللبناني لقمان سليم
أخبار لبنان
12:05
خبراء أمميون ينتقدون بطء التحقيق في مقتل الناشط اللبناني لقمان سليم
0
أخبار لبنان
11:33
دوكان إلى واشنطن لمناقشة ملف استجرار الغاز والكهرباء لصالح لبنان
أخبار لبنان
11:33
دوكان إلى واشنطن لمناقشة ملف استجرار الغاز والكهرباء لصالح لبنان
0
أخبار لبنان
11:12
فياض يزود السفير دوكان بالوثائق التي تثبت إلتزام الوزارة بكل ما طلبه البنك الدولي
أخبار لبنان
11:12
فياض يزود السفير دوكان بالوثائق التي تثبت إلتزام الوزارة بكل ما طلبه البنك الدولي
0
امن وقضاء
11:10
توقيف تاجر مخدرات في زحلة بعد دهم منزله
امن وقضاء
11:10
توقيف تاجر مخدرات في زحلة بعد دهم منزله
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر كاذب
11:49
اعلى امواج في العالم؟
خبر كاذب
11:49
اعلى امواج في العالم؟
0
أخبار لبنان
04:57
نقابة مالكي معامل تعبئة الغاز: سرقة المواطن متمادية فإلى متى تستمر عملية تبديل القوارير القديمة؟
أخبار لبنان
04:57
نقابة مالكي معامل تعبئة الغاز: سرقة المواطن متمادية فإلى متى تستمر عملية تبديل القوارير القديمة؟
0
فنّ
2023-01-21
ابن شقيقة سيرين عبد النور يتعافى من السرطان.. "طلعت منها يا بطل"
فنّ
2023-01-21
ابن شقيقة سيرين عبد النور يتعافى من السرطان.. "طلعت منها يا بطل"
0
امن وقضاء
03:24
عصابة نفّذت أكثر من 80 عملية سرقة أسلاك كهربائية عن الشبكة العامة في عدّة مناطق من جبل لبنان بقبضة شعبة المعلومات
امن وقضاء
03:24
عصابة نفّذت أكثر من 80 عملية سرقة أسلاك كهربائية عن الشبكة العامة في عدّة مناطق من جبل لبنان بقبضة شعبة المعلومات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:47
وزير الخارجية السعودي في بغداد
أخبار لبنان
07:47
وزير الخارجية السعودي في بغداد
0
أخبار لبنان
07:08
اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي.. هذا ما بحثته
أخبار لبنان
07:08
اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي.. هذا ما بحثته
0
أخبار لبنان
07:01
مولوي بعد زيارته دريان: طمأنا سماحته بإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار
أخبار لبنان
07:01
مولوي بعد زيارته دريان: طمأنا سماحته بإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار
0
أخبار لبنان
06:51
مخزومي من دار الفتوي: لتوحيد الجهود وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة
أخبار لبنان
06:51
مخزومي من دار الفتوي: لتوحيد الجهود وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة
0
تقارير نشرة الاخبار
06:43
وزيرة الخارجية الفرنسية تلتقي ولي العهد السعودي... وماذا قالت عن لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
06:43
وزيرة الخارجية الفرنسية تلتقي ولي العهد السعودي... وماذا قالت عن لبنان؟
0
أخبار لبنان
06:24
الحلبي: إبقاء الإضراب في المدارس الرسمية وتلويح المدارس الخاصة والجامعة اللبنانية به سيؤدي إلى سقوط النظام التربوي
أخبار لبنان
06:24
الحلبي: إبقاء الإضراب في المدارس الرسمية وتلويح المدارس الخاصة والجامعة اللبنانية به سيؤدي إلى سقوط النظام التربوي
0
أخبار لبنان
05:41
نداء تأسيسي لمؤتمر مسيحي دائم موجّه إلى جميع اللبنانيين
أخبار لبنان
05:41
نداء تأسيسي لمؤتمر مسيحي دائم موجّه إلى جميع اللبنانيين
0
أخبار لبنان
04:00
كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها مع عون: نؤكد عزمنا وحرصنا على مواصلة العلاقة مع التيار الوطني
أخبار لبنان
04:00
كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها مع عون: نؤكد عزمنا وحرصنا على مواصلة العلاقة مع التيار الوطني
0
أخبار لبنان
01:09
بو صعب: المسؤولون في البنك الدولي ابلغونا ان قرض تمويل إستجرار الغاز من مصر والطاقة من الأردن مجمد حالياً
أخبار لبنان
01:09
بو صعب: المسؤولون في البنك الدولي ابلغونا ان قرض تمويل إستجرار الغاز من مصر والطاقة من الأردن مجمد حالياً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
02:12
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
امن وقضاء
02:12
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
2
امن وقضاء
09:06
إنخفاض بأسعار المحروقات...
امن وقضاء
09:06
إنخفاض بأسعار المحروقات...
3
فنّ
06:04
الموت يُفجع ميرفا القاضي... "أريد أن اصرخ من شدّة ألمي"
فنّ
06:04
الموت يُفجع ميرفا القاضي... "أريد أن اصرخ من شدّة ألمي"
4
أخبار سياسية
03:53
كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها مع الرئيس السابق ميشال عون: نؤكد عزمنا وحرصنا على مواصلة العلاقة مع التيار الوطني وفق الأسس التي ساهم عون في إرسائها وبلدنا اليوم بحاجة الى تضافر جهود الجميع
أخبار سياسية
03:53
كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها مع الرئيس السابق ميشال عون: نؤكد عزمنا وحرصنا على مواصلة العلاقة مع التيار الوطني وفق الأسس التي ساهم عون في إرسائها وبلدنا اليوم بحاجة الى تضافر جهود الجميع
5
حال الطقس
03:04
سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثّر على لبنان..
حال الطقس
03:04
سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثّر على لبنان..
6
صحف اليوم
00:09
زيارة جنبلاط لبري.. أتت بفعل عكسي (الأخبار)
صحف اليوم
00:09
زيارة جنبلاط لبري.. أتت بفعل عكسي (الأخبار)
7
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لبنان يحصد مرتبة متقدمة من بين الدول الأكثر فسادا في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لبنان يحصد مرتبة متقدمة من بين الدول الأكثر فسادا في العالم
8
أخبار سياسية
10:10
معلومات للـLBCI: الموفد الفرنسي بيار دويكان يتوجه خلال أيام إلى واشنطن للقاء مسؤولين في البنك الدولي وفي الخزانة الأميركية لمناقشة تمويل استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن لصالح لبنان وعلم أن تحرك دويكان أتى بطلب من الرئيس ماكرون
أخبار سياسية
10:10
معلومات للـLBCI: الموفد الفرنسي بيار دويكان يتوجه خلال أيام إلى واشنطن للقاء مسؤولين في البنك الدولي وفي الخزانة الأميركية لمناقشة تمويل استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن لصالح لبنان وعلم أن تحرك دويكان أتى بطلب من الرئيس ماكرون
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store