فياض يزود السفير دوكان بالوثائق التي تثبت إلتزام الوزارة بكل ما طلبه البنك الدولي

فياض يزود السفير دوكان بالوثائق التي تثبت إلتزام الوزارة بكل ما طلبه البنك الدولي

إجتمع وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض في مكتبه في الوزارة مع السفير بيار دوكان المكلف بتنسيق الدعم الدولي للبنان الذي نقل رسالة من الرئيس ماكرون وتوجيهه لبذل كل الجهود من أجل تذليل كل العقبات لتنفيذ كل إتفاقيات نقل الغاز من مصر والكهرباء من الأردن.



وأشاد السفير دوكان بجهود الوزير فياض بعد زيارته الأسبوع الماضي لمصر والأردن حيث تم إبلاغه بمناقبية وجهوده وتمتعه بكفاءة عالية في ادارة المفاوضات والتي أفضت إلى نجاحها وتوقيع العقود المطلوبة لتأمين الكهرباء من الأردن والغاز من مصر.



ورحب الوزير فياض بهذه المبادرة المطلوبة متمنيًا أن تكلل جهوده بالنجاح خصوصًا بعد أن زوده بكافة الوثائق التي تثبت الكم الهائل من الأعمال التي قامت بها الوزارة تلبية لشروط البنك الدولي ومنها نسخ عن العقود الموقعة مع كل من الاردن ومصر وسوريا، وملف التمويل كما حضره البنك الدولي والذي كان جاهزًا منذ آذار 2022 متضمنًا وثيقة تقييم المشروع ومسودة إتفاقية القرض تمهيدًا لإدخالنا في مرحلة المفاوضات قبل أن يعود ويجمد البنك الدولي هذا الموضوع أي التمويل.