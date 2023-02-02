دوكان إلى واشنطن لمناقشة ملف استجرار الغاز والكهرباء لصالح لبنان

دوكان إلى واشنطن لمناقشة ملف استجرار الغاز والكهرباء لصالح لبنان

يتوجه الموفد الفرنسي بيار دوكان خلال أيام إلى واشنطن للقاء مسؤولين في البنك الدولي وفي الخزانة الأميركية لمناقشة تمويل استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن لصالح لبنان.



وعلمت الـ LBCI أن تحرك دوكان أتى بطلب من الرئيس ماكرون.