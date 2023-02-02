الصحة: 192 إصابة بكورونا وحالتا وفاة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم تسجيل " 192 اصابة جديدة بكورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1228639، كما تم تسجيل حالتي وفاة ".



كذلك نشرت وزارة الصحة العامة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان، اذ لم يسجل اي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة .