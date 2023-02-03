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فرنسبنك: كل أجهزة صرافاتنا الآلية جاهزة للاستخدام في كل المناطق اللبنانية لتلبية حاجة الزبائن

أخبار لبنان
2023-02-03 | 02:28
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فرنسبنك: كل أجهزة صرافاتنا الآلية جاهزة للاستخدام في كل المناطق اللبنانية لتلبية حاجة الزبائن
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فرنسبنك: كل أجهزة صرافاتنا الآلية جاهزة للاستخدام في كل المناطق اللبنانية لتلبية حاجة الزبائن

فرنسبنك: كل أجهزة صرافاتنا الآلية جاهزة للاستخدام في كل المناطق اللبنانية لتلبية حاجة الزبائن

أعلن فرنسبنك اليوم أن كافة أجهزة صرافاته الآلية (ATMs) جاهزة للاستخدام في كافة المناطق اللبنانية لتلبية حاجة زبائنه، وأنه وحتى اليوم ملتزم بتعاميم مصرف لبنان التي تنظم السحوبات النقدية.

ونوه المصرف أنه قد قام بإقفال كافة فروعه اليوم بهدف تعديل أنظمته الداخلية سواء للودائع أو القروض، تماشيا مع الحكم القضائي الصادر بالأمس عن محكمة التمييز والقاضي برفض الشيك كوسيلة إيفاء للدفع.  

واعتبر المصرف أن الأزمة هي أزمة نظامية تحتاج علاجا شاملا وهو يقوم بتعديل أنظمته تفاديا للاستنسابية في ضوء القرار القانوني المذكور. 

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