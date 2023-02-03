الريجي: ضبط منتجات مهربة في الليلكي وحي السلم ومحيط الجامعة اللبنانية

الريجي ضبطت منتجات مهربة في الليلكي وحي السلم ومحيط الجامعة اللبنانية



ضبطت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" بنتيجة عدد من عمليات الدهم التي نفذتها في إطار جهودها لمكافحة التهريب كميات كبيرة مهرّبة من المصنوعات التبغية والتنباك العجمي، والتنباك المعسّل.



وأوضحت "الريجي" أن المداهمات التي نفذها جهاز مكافحة التهريب التابع لها شملت مناطق الليلكي وحي السلم وحيّ الجامعة اللبنانية. وسُطرَت محاضر بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.