بخاش زار وزير المالية شارحا اسباب الطعن ببعض بنود قانون الضرائب في موازنة 2022

بخاش التقى وزير المال

التقى نقيب أطباء لبنان في بيروت يوسف بخاش وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل في مكتبه وشرح له الاسباب التي أدّت بالنقابة للطعن ببعض البنود المدرجة على متن قانون الضرائب في موازنة 2022 لاسيما تلك المتعلقة بالاموال التي يتقاضاها الاطباء من الجهات الضامنة على شكل شيكات تحتجز في المصارف إذا ما قبلت الاخيرة بقبضها بحيث تصبح مجرد أرقام غير قابلة للصرف، وفي حال صُرفت فأنها تحت سقف الارقام التي يحددها المصرف.



وأشار بخاش الى أن هذا الطعن ليس موجها ضد وزير المالية، وندرك أنه يعمل لمصلحة الخزينة العامة، غير أننا في الوقت عينه ملزمين بالحفاظ على مصالح الاطباء حتى لا نؤسس الى هجرة جديدة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة للغاية يعاني منها الطبيب كما كل مواطن.



وأكد أن الاوضاع المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد تستوجب التكاتف والتضامن بين شرائح المجتمع، فالجميع يعاني والجميع يحتاج الى تصويب العلاقات المالية حتى لا ينهار المواطن الذي يبقى أساس الوطن.