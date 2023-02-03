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ارتفاع عدد المسافرين عبر المطار 35 بالمئة في الشهر الأول من العام 2023
أخبار لبنان
2023-02-03 | 04:46
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ارتفاع عدد المسافرين عبر المطار 35 بالمئة في الشهر الأول من العام 2023
ارتفاع عدد المسافرين عبر المطار 35 بالمئة في الشهر الأول من العام 2023 ..
سجلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ارتفاعاً في اعداد المسافرين الذين استخدموا هذا المرفق بنسبة فاقت 35 بالمئة في الشهر الأول من العام الحالي 2023، وبلغ المجموع العام للركاب 492 ألفاً و 835 راكباً وبلغ عدد الرحلات الجوية 4490 رحلة بزيادة 22,37 بالمئة عن نفس الفترة من العام الفائت.
وقد توزعت حركة المطار خلال شهر كانون الثاني 2023 على الشكل التالي:
المسافرون:
بلغ مجموع الركاب عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال شهر كانون الثاني المنصرم 492 ألفاً و835 راكباً ( بزيادة 35,16 بالمئة عن الشهر الأول من العام 2022 )، اذ ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 38,47 بالمئة وسجل 212 ألفاً و 255 راكباً كذلك ارتفع عدد المغادرين بنسبة 33 بالمئة وسجل 280 ألفاً و 135 راكباً. اما عدد ركاب الترانزيت فإنخفض بنسبة 41,52 بالمئة وبلغ 445 راكباً.
الرحلات الجوية:
بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال شهر كانون الثاني الماضي 4490 رحلة ( بزيادة 22,37 بالمئة عن الشهر ذاته من العام 2022 )، اذ ارتفع عدد الرحلات الجوية القادمة الى لبنان بنسبة 22,33 بالمئة وسجل 2246 رحلة، كما ارتفع عدد الرحلات الجوية المغادرة من لبنان بنسبة 22,42 بالمئة وسجل 2244 رحلة.
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